I ragazzi "speciali" del Maestro Sannino protagonisti del "Telesia for Peoples" Entusiasta il Vescovo Giuseppe Mazzafaro

“E’ stata una serata emozionante”. Così il Maestro Peppe Sannino, celebre percussionista, ha commentato la performance dei “suoi” ragazzi “speciali” che hanno aperto il concerto con “I suoni della vita” in occasione della seconda serata del “Telesia for Peoples” presso il teatro del “Cerro” delle terme di Telese.

Alla presenza del Vescovo di Cerreto Sannita – Telese – S. Agata dei Goti, monsignor Giuseppe Mazzafaro, di Alessandro Fucci (Presidente dell’associazione “Ali onlus”) e di Mimmo Ragozzino (Presidente dell’associazione Icosit, promotrice della manifestazione), Sannino ha ricevuto dal sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso il Premio “Amici del Telesia for Peoples” per “il progetto di inclusione che porta avanti da anni sul territorio campano”.

“Ringrazio i promotori e gli organizzatori del ‘Telesia for Peoples’ – ha detto Caporaso- che per il nono anno consecutivo hanno scelto la città di Telese Terme quale location per l’evento che cresce nei contenuti anno dopo anno”. Prima del concerto del gruppo di musicisti diretti dal Maestro Sannino, il vescovo Mazzafaro ha voluto fare una riflessione pubblica sulla guerra. “Capita spesso di questi tempi – ha detto il Vescovo – che mi chiedono: ma voi pensate di risolvere i problemi della guerra con la preghiera? Sono pensieri che vengono. Nella vita, però, quello che conta è il non rinunciare mai a vivere".