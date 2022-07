A Puglianello sopralluogo dei vertici Acer Il sindaco Rubano: "Visita importante, per prendere atto e gestire le tante criticità"

Si è tenuta a Puglianello la visita istituzionale e il sopralluogo negli alloggi ACER – ex IACP del Presidente ACER Campania, David Lebro, accompagnato dal Direttore generale l’avvocato Giuliano Palagi, unitamente al reparto tecnico, alla presenza del sindaco Francesco Maria Rubano.

“È la prima volta che i vertici ACER Campania fanno visita a Puglianello per prendere atto e gestire le tante criticità degli alloggi ex IACP, di cui mi sono fatto portavoce - dichiara il sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano - La visita di oggi è un importante segnale di interessamento e di pragmatismo. La politica ‘del fare’, al servizio dei cittadini, è sempre la nostra strada maestra, condivisa dall’ apprezzato Presidente David Lebro. L’impegno dell’amministrazione comunale è, come sempre, rivolto alla incolumità dei nostri cittadini e alla sicurezza pubblica, garantendo loro necessaria dignità. Il dialogo tra l'Acer e l’amministrazione comunale proseguirà nei prossimi mesi per ottenere gli interventi infrastrutturali sugli immobili in questione, certi di una proficua collaborazione confermata dalla verifica effettuata oggi dai tecnici guidati dal Presidente Lebro, la cui sensibilità e concretezza non ha eguali nelle precedenti gestioni IACP/ACER.”