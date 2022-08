Dal mare a Pietrelcina nel segno di San Pio: tornano anche i turisti stranieri L'assessore Rossi: in tanti si fermano al ritorno dalle mete balneari

Visite che si concentrano soprattutto nel fine settimana e nei giorni di festa, ma che fanno si avvicinano nuovamente ai numeri dell'era pre-covid. A Pietrelcina ancora boom di presenze per il turismo. Dal centro storico al museo di Padre Pio, trend in costante crescita dopo più di due anni di pandemia. Come detto, sembrano ormai cambiate però le abitudini dei turisti: molte di più le famiglie rispetto ai pellegrinaggi organizzati. Ma per l'estate 2022 tornano anche i turisti stranieri. Questa mattina nel piccolo borgo della provincia di Benevento era possibile incontrare visitatori provenienti dal Canada, poco prima a far visita al Convento c'era stato un pullman di turisti provenienti dalla Sicilia.

“La pandemia ha comunque influito”, spiega l'assessore Domenico Rossi che però conferma: “In termini di presenze stiamo avendo un ottimo riscontro, questa estate soprattutto stiamo ricevendo flussi turistici legati all'arrivo e al ritorno dalla mete balneari. E un tipo di turismo che si fa sentire ovviamente nelle settimane centrali di agosto”.

E se il turismo religioso si conferma il principale attrattore il comune che custodisce tutt'oggi i luoghi legati all'infanzia di San Pio, si prova a garantire a chi arriva una proposta differenziata: dalle manifestazioni tradizionali alle rassegne musicali. “Pietrelcina è ripartita a pieno ritmo e ci auguriamo che nei prossimi mesi possano tornare i numeri dell'era pre-covid”, evidenzia Rossi che poi assicura: “E' chiaro che dobbiamo diversificare l'offerta turistica, ma siamo il paese di San Pio, quella la nostra essenza” e dunque l'impegno è “preservare la spiritualità dei luoghi e soprattutto venire incontro a quelle che sono le esigenze dei pellegrini che arrivano a Pietrelcina”.