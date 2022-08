Montesarchio, al via i lavori di pulizia della Villa Comunale Clemente: "Tornerà ad essere uno spazio verde fondamentale per la città e per le famiglie"

Sono partite a Montesarchio le operazioni di pulizia e sgombero dell’area cantiere che era stata provvisoriamente allestita in Villa Comunale. La Villa Comunale come si ricorderà è stata per vari mesi chiusa al pubblico poiché destinata allo stoccaggio di materiali, arredi urbani e macchinari utilizzati per i lavori di riqualifica del Centro storico e della Piazza Umberto I.

La scelta di destinarla, seppur a malincuore e per un periodo limitato a tale scopo "è derivata dalla mancanza di altri luoghi adatti allo scopo che fossero in prossimità del centro storico e ovviamente di proprietà del Comune, vista la necessità stoccare in modo sicuro tutto il necessario al maxi cantiere".

Ma il vicesindaco Annalisa Clemente spiega: “Terminati i lavori, però, la villa tornerà ad essere uno spazio verde fondamentale per la città e le famiglie: un luogo importante per la socialità e la condivisione a disposizione di grandi e bambini, con l’istallazione di nuovo arredo urbano, dalle panchine ai cestini alle nuove giostrine inclusive che si aggiungono a quelle già esistenti e oltre mille metri di tappeto erboso. Prevista l'installazione anche del nuovo impianto di irrigazione e il potenziamento della videosorveglianza, per garantire la sicurezza dei frequentatori della Villa comunale e per individuare e reprimere furti, atti vandalici o attività criminose”.