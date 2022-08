Asl e San Pio, il sindaco Riccio: buon lavoro a Morgante Volpe Il messaggio del primo cittadino di Sant'Agata de' Goti

“Alla dottoressa Maria Morgante gli auspici di buon lavoro per il suo nuovo incarico al vertice dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento, a nome

mio personale e dell’intera Amministrazione della città di Sant’Agata de’Goti”. Così il sindaco di Sant'Agata de' Goti, Salvatore Riccio dopo l'insediamento del nuovo Dg del nosomio sannita.

“Sono certo - ha dichiarato il sindaco Riccio - che avremo modo di incontrarci al più presto per affrontare in sinergia, con spirito costruttivo e all’insegna della collaborazione i temi che riguardano il Presidio ospedaliero De’ Liguori, a tutela della salute pubblica e nell’interesse della collettività. Un augurio di buon lavoro - prosegue il primo cittadino - per il prossimo triennio, ancora alla guida dell’Asl Benevento, al direttore generale Gennaro Volpe che ha sempre dimostrato massima attenzione per la struttura ospedaliera di Sant’Agata de’Goti, ritenuta essenziale punto di riferimento per la sanità territoriale, anche attraverso gli impegni assunti e definiti con l’implementazione del Presidio di continuità Assistenziale, della Casa di Comunità e per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità, con lavori attualmente in corso”.