Sant'Agata de' Goti, lavori di manutenzione nel piazzale chiesa San Menna Si tratta del piazzale adibito al parcheggio, Viscusi: rientra nel più ampio programma per le strade

Sono in corso, da qualche giorno, i lavori di “manutenzione straordinaria del piazzale, adibito a parcheggio pubblico, sottostante la Chiesa di San Menna”. A darne notizia il comune di Sant'Agata de' Goti che precisa: "L’intervento, dell’importo complessivo di € 60.000,00, è finanziato con il contributo assegnato per l’anno 2022 con il Decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2022".

"Un’opera questa - sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzione Valerio Viscusi - che rientra in un più ampio programma di messa in sicurezza, rispristino, e riqualificazione di strade, piazze, aree verdi e parcheggi pubblici dell’intero territorio e che stiamo gradualmente attuando. Naturalmente, come abbiamo ripetuto più volte, nella attuale situazione finanziaria non è facile riuscire a garantire lavori del genere, se non, come in questo caso, intercettando risorse e fonti di finanziamento esterne. L’Amministrazione Riccio è costantemente impegnata nella ricerca di strumenti finanziari, attraverso bandi pubblici che consentano, con una adeguata e qualificata progettazione, di realizzare opere essenziali per il nostro vasto territorio. Un ringraziamento al personale dell’Ente e all’ Area Lavori e Investimenti pubblici, che ha predisposto il progetto esecutivo di questo intervento, facendo fronte a problematiche e contingenze di diversa natura”.