Marotta aderisce a Forza Italia La scelta della consigliera di Limatola resa nota dal commissario azzurro Rubano

La Consigliera Comunale di Limatola, Diana Marotta, aderisce a Forza Italia. L’intesa è stata siglata dal Commissario Provinciale azzurro, Francesco Maria Rubano, alla presenza dei Consiglieri Comunali di Limatola, Massimiliano Marotta, Giueppe Alois e Giuseppe Di Piro.

“Siamo in costante contatto con tantissimi amministratori comunali e cittadini che riconoscono Forza Italia quale riferimento moderato in Campania e nel Sannio, capace di offrire spazi ampi e concreti a quanti intendono intraprendere un percorso politico serio e propositivo per il territorio e per i cittadini – dichiara il Commissario provinciale Francesco Maria Rubano -. È incredibile il numero di persone che ci contattano. Con il Commissario regionale, Fulvio Martusciello, a breve lanceremo anche nomi importanti per lo scenario provinciale”. Così in una nota, il Commissario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.