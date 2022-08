Edilizia scolastica a Montesarchio, fondi per 19,5 milioni di euro Ecco i progetti presentati dall'Ente ed ammessi a finanziamento

"Fondi per l'edilizia scolastica, il comune di Montesarchio destinatario non solo dei 638 mila euro nell'ambito del Pnrr per la realizzazione di un edificio da adibire ad asilo nido, ma di altri cinque progetti, per un totale complessivo di 19,5 milioni di euro". A comunircalo l'Ente che precisa: "Nell'ambito del Pnrr abbiamo tre progetti destinati alla costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia, per 638 mila euro, 3 milioni e 1,45 milioni di euro, e tre finanziamenti regionali da 12 milioni di euro, 2 milioni di euro e 331 mila euro che serviranno alla delocalizzazione delle scuole elementari, alla palestra della scuola di Varoni e alla mensa delle scuole di Via Ponteligno e Via Taburno. Per alcuni è stata chiesta una integrazione progettuale, che ovviamente non rappresenta in alcun modo un problema: si tratta di una mole di fondi importantissima da investire sull'istruzione, e dunque per il futuro dei nostri ragazzi".