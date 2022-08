Forza Italia a Montesarchio, ecco il nuovo gruppo dirigente "Dopo le politiche si guarda alle amministrative"

Forza Italia a Montesarchio con il coordinatore, Aniello Mazzariello, annuncia i componenti del nuovo gruppo Dirigente cittadino. "A fare da vice sarà Dolores D'Apice mentre Tullia Savignano andrà a rivestire il ruolo di Responsabile organizzativo. Portavoce, ancora, Catello Di Somma mentre, nel ruolo di consiglieri, figurano Pompeo D'Apice, Mino Ceglia e Emilio Lanzotti. Un anno ricco di appuntamenti quello che attende i berlusconiani che, oltre all'obiettivo delle Politiche - importante test per saggiare il gradimento locale, guardano, ovviamente, con forte attenzione anche al discorso comunali", viene precisato in una nota del partito che assicura: "Forza Italia Montesarchio, intanto, prosegue nella sua attività di discussione e di confronto sulle principali tematiche locali, invitando alla partecipazione le varie espressioni della Comunità, non ultime le fasce più giovani".

Mazzariello, pertanto, annuncia: “Periodicamente si svolgeranno appositi momenti presso la sede di via Sottotenente Antonio Grasso. Ci poniamo come punto di riferimento per le anime del centrodestra - commenta il Coordinatore dei forzisti di Montesarchio - pronti a convogliare sul nostro simbolo quanti si riconoscono nei nostri medesimi principi e valori. Ci attendono mesi importanti, siamo pronti a raccogliere la sfida". All'orizzonte, come detto, le prossime amministrative: “Obiettivo quello di creare una convergenza tra le anime del centrodestra nell'ottica di superare il concetto delle civiche e aprire ad un discorso puramente politico-partitico, sicuramente fattibile in quella che è comunque la seconda realtà nella provincia sannita”.