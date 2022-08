Caro energia, nuove misure a Sant'Agata de' Goti. Ecco cosa cambia Riccio: un vademecum di buone pratiche per la riduzione dei consumi energetici anche per le famiglie

"Con deliberazione giunta il Comune di Sant’Agata de’Goti ha disposto interventi straordinari per il contenimento dei consumi energetici considerato l’aumento esponenziale dei costi dell’energia elettrica e del gas registrati a partire dalla seconda metà dell’anno 2021". Così in una nota dell'Ente che precisa: "In virtù di tali aumenti, al fine di contenere la spesa dei servizi dell’illuminazione pubblica, e perseguire una strategia di efficienza energetica, basato sulla razionalizzazione delle fonti di illuminazione pubblica, si è deliberato tra le altre cose, di riprogrammare, in una ottica di riduzione, delle fasce orarie di accensione dell’illuminazione pubblica non stradale come quella decorativa dei monumenti, costoni tufacei, ville, parchi, giardini, facciate, Chiese e Palazzi nelle ore notturne, anche con orari diversificati, a seconda dei giorni della settimana, in ragione delle effettive necessità legate ad esigenze connesse al turismo e al culto".

“Siamo stati tra i primi comuni ad adottare un provvedimento restrittivo in tema di contenimento della spesa energetica che per l’ente si presenta assai gravoso vista

la condizione economica di dissesto finanziario in cui versa - dichiara il sindaco Salvatore Riccio - la sicurezza della circolazione stradale, veicolare e pedonale è

assicurata e abbiamo adottato una circolare, inviata a tutti gli utilizzatori degli immobili pubblici compresi i dipendenti comunali, elencando le buon e pratiche per

ridurre il consumo di energia elettrica e gas. E’, infine, pubblicato sul sito istituzionale, a beneficio dei cittadini di tutti, un vademecum di buone pratiche per la riduzione dei consumi energetici anche delle famiglie, che aiuti a contenere l’impatto che gli esorbitanti costi energetici hanno anche sui bilanci familiari”.