Possibili irregolarità nel servizio idrico a Telese per un guasto elettrico A comunicarlo la Gesesa: potrebbero verificare fenomeni transitori di bassa pressione

"A causa di un guasto improvviso alla rete elettrica in zona pozzo del Carmine del Comune di Telese Terme, di cui è in corso la diagnosi, si potrebbero verificare già da queste ore fenomeni transitori di bassa pressione o mancanza d’acqua". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico che assicura: "I nostri tecnici insieme alla ditta specializzata sono già a lavoro per ripristinare il servizio".