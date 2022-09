San Giovanni di Ceppaloni ricorda Padre Robert Oggi la messa nella chiesa di San Giovanni Battista

La comunità di Ceppaloni ricorda il compianto Padre Robert nel trigesimo della sua scomparsa. Si è svolta questa mattina nella chiesa San Giovanni Battista a San Giovanni di Ceppaloni una Santa Messa in suffragio, ad un mese della scomparsa di Jean Marie Robert Esposito Mpazayino Parroco di San Giovanni di Ceppaloni, deceduto improvvisamente lo scorso 3 agosto. Ad officiare la celebrazione eucaristica il Parroco di Arpaise, Don Albert Mwise e concelebrata da Don Joseph, Don Costantino e dal Diacono Don Giuseppe Rossi e da un parroco amico di Padre Robert.

"La comunità parrocchiale, i parenti e gli amici tutti lo hanno ricordato con infinito affetto". In occasione del trigesimo il ricordo di Giovanni Russo: "Caro Don Robert improvvisamente ci hai lasciato in un vuoto più totale, nello sconforto, nell'incredulità che tu non ci sia più, nel dolore più profondo, è da un mese ormai che manchi ogni giorno di più e ti ricorderò sempre con stima ed affetto per il tuo essere un sacerdote per sempre, un sacerdote ed un uomo buono attento ai bisogni della comunità e della sua gente, un parroco che ti accoglieva sempre col sorriso in pace e gioia com'era il tuo motto e come ti chiamavano tutti nel salutarti; sarebbe impossibile poter scrivere in poche righe tutti i tuoi pregi, tutti i ricordi che ci hanno visti partecipi insieme a collaborare nei momenti liturgici e civili della comunità. Ciao Don Robert ti vogliamo bene riposa in pace".