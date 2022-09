Covid19, a Torrecuso consegna attestati benemerenza alle Misericordie del Sannio Domani presso la sede del coordinamento a Torrecuso

Il Presidente Nazionale delle Misericordie d'Italia Domenico Giani, nel corso dell’ultima assemblea nazionale, ha comunicato che la Confederazione ha emesso gli attestati di Benemerenza relativi alla Pandemia Covid-19 per le Misericordie che hanno partecipato alla gestione delle azioni di contrasto per l’emergenza sanitaria. Pertanto è stata organizzata per domani, mercoledì 7 settembre, una cerimonia religiosa presso i locali della Misericordia di Torrecuso, in piazza Papa Giovanni Paolo II, sede del coordinamento provinciale, dove tutte le Misericordie della provincia sannita saranno presenti con i propri delegati. In segno di riconoscimento riceveranno una medaglia da apporre sul labaro o bandiera delle Misericordie. La cerimonia inizierà alle ore 18 con l’accoglienza e a seguire ci sarà la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Correttore Regionale don Pompilio Cristino.