Dieta Mediterranea: incontro a Castelvenere, "patria" del vino e della scarpella Amendolara a Castelevenere: osservatorio impegnato nei menù della dieta Mediterranea

“La salute non è tutto, ma senza salute il tutto è niente”. Così il Presidente dell’Osservatorio per la Dieta Mediterranea Vito Amendolara, parafrasando il filosofo Arthur Schopenhauer, ha concluso i lavori del convegno sulla “Valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea: la Scarpella all’olio extravergine d’oliva innaffiata con Barbera”. Evento promosso a Castelvenere dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Di Santo.

“La Dieta Mediterraneaè classificata, ormai da cinque anni, come il miglior modello alimentare al mondo", ha ricordato Amendolara annunciando che "l’Osservatorio sta portando avanti i menù della dieta Mediterranea dove - ha spiegato - obblighiamo gli chef a costruire menù che rispondano in termini di qualità, di valori nutrizionali, di rispetto dell’ambiente, di utilizzo di prodotti a km zero, come potrebbe essere il caso della scarpella, piatto unico di Castelvenere”.

“La storia, le tradizioni, la cultura, la produzione di vino, le caratteristiche cantine tufacee custodite nel borgo medievale di questo paese, forniscono a Castelvenere, il comune più ‘vitato’ in Italia, enormi potenzialità di sviluppo nel settore della enogastronomia”, ha concluso Amendolara. Ringraziando i relatori per i loro qualificati contributi, anche di idee, il sindaco Di Santo ha aggiunto: “Lavoreremo in questa direzione nella convinzione che si possono creare le condizioni serie per fare di Castelvenere un punto di riferimento della enogastronomia in Campania”.

Oltre gli interventi del sindaco Di Santo e di Amendolara, l’incontro è stato arricchito dalle relazioni storiche e scientifiche di Raffaele Simone (delegato alla Cultura del Comune di Castelvenere), Sabina Moccia (biologa nutrizionista) e del giornalista Rai Rino Genovese. Al termine del convegno nel Teatro comunale all’aperto si è tenuta la degustazione della “Scarpella” cui ha fatto seguito lo spettacolo di cabaret di Ciro Giustiniani di “Made in Sud” che ha concesso al folto pubblico un pizzico si svago e di divertimento.