Comune di Dugenta, al via due progetti di servizio civile Tredici i giovani che collaboreranno con l'Ente

Al via a Dugenta due progetti di servizio civile attivati dal Comune con la partecipazione di 13 ragazzi che avranno l’obiettivo di collaborare con l’ente per assistenza agli anziani e politiche ambientali. "Dopo l’approvazione da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del Ministero per le politiche giovanili - spiega l'Ente - l’apertura delle candidature e la selezione dei candidati, sono state individuati i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni che saranno coinvolte presso il Comune di Dugenta, attualmente ancora ubicato in Piazza Mercato.

Il sindaco Clemente di Cerbo ha accolto lunedì i ragazzi ed oggi si è tenuta una riunione operativa alla presenza degli amministratori comunali, tra i quali gli operatori locali di progetto Luigi Palermo, Valentino Di Cerbo e Giuseppe Iadevaia. “Ho trovato tanto entusiasmo tra i ragazzi coinvolti – dichiara il

Vicesindaco Luigi Palermo che ha presieduto l’assemblea – anche perché i progetti coinvolgono due temi importanti per i giovani, quali l’ambiente e la cura delle persone anziane.”

“Abbiamo avvertito grande partecipazione tra i ragazzi che iniziano questa importante esperienza. - dichiara il sindaco Clemente di Cerbo – La nostra amministrazione è da sempre impegnata nel coinvolgimento dei giovani". Il primo cittadino inoltre evidenzia: "Sono giovani con esperienze di studio e lavoro diverse, ma con potenzialità enormi che non devono essere lasciati soli, anzi vanno incentivati al fine di dare lustro alla nostra terra. Siamo certi che, grazie all’impegno degli

amministratori coinvolti in questa iniziativa, anche questo progetto porterà valore aggiunto al nostro territorio e i partecipanti, la maggior parte dei quali alla loro prima esperienza, sapranno arricchire il loro bagaglio culturale per i dodici mesi a venire”.