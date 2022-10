#CampaniaGreen, interventi su reti fognarie e depuratori Via libera ai progetti definitivi per Airola e San Marco dei Cavoti

Arriva il via libera per interventi su reti fognarie e depuratori nei comuni di Airola e San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento. A comunicarlo l'Ente idrico campano precisando che i progetti definiti sono stati approvati “dal Comitato Esecutivo nella seduta del 26 ottobre. Le opere, finanziate con oltre 8,5 milioni di euro, sono inserite nell’Accordo di Programma tra Eic, Regione Campania, Ministero della Transizione Ecologica e Commissario Unico per la Depurazione”. In particolare, il Comitato Esecutivo ha ratificato i “progetti definitivi per quel che riguarda i lavori di realizzazione e completamento delle reti fognarie e per l’adeguamento ed il potenziamento degli impianti depuratori nei comuni di Airola e San San Marco dei Cavoti. Le opere sono previste dall’Accordo di Programma stipulato da Ministero della Transizione Ecologica, Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Regione Campania ed Ente Idrico Campano per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato in Campania”.

I lavori ad Airola e San Marco dei Cavoti

“Nello specifico i lavori nel Comune di Airola riguarderanno la realizzazione di nuovi tratti delle reti fognarie in Via Alessio Trice, via Trociano, SP84, via Sorlati e via S. Pietro, Via Colunni, Via Fievo, Via Pantaniello e Strada Statale Appia, Via Separone, Via Cortedona, Strada Provinciale Parata, Via Cortecalce e Strada Provinciale Airola-Campizze per un importo di 6.829.383 euro. A San Marco dei Cavoti prenderanno il via i lavori di ampliamento ed adeguamento della rete fognaria e degli impianti di depurazione esistenti in località Fontecavalli e Franzese con un investimento di 1.850.000 euro”.

Il presidente dell'Ente idrico campano

“Il miglioramento delle infrastrutture del SII ed il superamento delle procedure di infrazione europee legate alla depurazione - ha detto il Presidente Luca Mascolo - sono traguardi che vogliamo raggiungere il prima possibile per garantire all’Italia un risparmio di circa 60 milioni di euro ogni anno e per consegnare ai cittadini campani un servizio efficiente, moderno, economico e sostenibile. L’Ente Idrico Campano è impegnato per offrire soluzioni concrete e il massimo del supporto agli enti territoriali per vincere insieme le sfide che ci aspettano e superare insieme anni i ritardi e le inefficienze del servizio idrico integrato della Campania”.