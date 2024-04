Benevento, martedì a Roma ritiro di cinque giorni Il programma completo. Ritorno nel pomeriggio di sabato 4 maggio

(f.s.) Il Benevento non vuole macerarsi in quello che poteva essere e non è stato, ha già il mirino puntato sui play off e sul ritiro da effettuare al Mancini Park Hotel di Roma.

Due giorni di completo riposo per i giallorossi oggi e domani, poi la partenza per la capitale fissata per martedì 30 aprile. Il Bus societario riscalda già i motori, alle 9,45 si metterà in partenza per l'Hotel Mancini. Ovvio che Auteri non abbia alcuna voglia di perdere tempo, tant'è che già nel pomeriggio alle 15,30 è fissata la prima seduta.

Il primo maggio sarà una giornata per... “lavoratori”. Il tecnico giallorosso ha previsto due sedute, la prima al mattino alle 10,30, la seconda al pomeriggio alle 15,45. Giovedì 2 maggio mattina di riposo e una sola seduta di allenamento nel pomeriggio, alle 15,45. Venerdì 3 torna la “doppia”: 10,30 al mattino, 15,45 nel pomeriggio. Sabato 4 è l'ultimo giorno romano per i giallorossi. Seduta al mattino alle 10,30, alle 13,30 pranzo e alle 14,30 si risale sul pullman societario per far ritorno a Benevento. Tutte le sedute di allenamento saranno ovviamente a porte chiuse.

Domenica 5 maggio giornata di completo riposto, lunedì 6 si riprende all'Imbriani con una seduta pomeridiana.

Se non ci saranno stravolgimenti nella programmazione dei play off per l'affaire Taranto, il Benevento scenderà in campo sabato 11 maggio in trasferta (avversario proveniente dalla fase a gironi), martedì 14 al Vigorito per la gara di ritorno del primo turno della Fase Nazionale. Impossibile ipotizzare chi possa essere l'avversario: si sa invece chi non avrà contro, vale a dire le terze classificate degli altri due gironi (la Carrarese e il LR Vicenza), la vincente della Coppa Italia, vale a dire il Catania, e la migliore classificata della fase a gironi. Impossibile anche ipotizzare una griglia: gli accoppiamenti tra le cinque teste di serie e le cinque qualificate dai gironi saranno decisi mediante sorteggio.