Asilo nido comunale: approvato finanziamento con fondi Pnrr Il sindaco Di Cerbo: un nuovo centro funzionale alle esigenze dei più piccoli

Arriva anche per il comune di Dugenta il via libera al finaziamento, nell'ambito del piano di ripresa e resilienza, per la realizzazione dell'asilo nido comunale. Ad annunciarlo il sindaco Clemente Di Cerbo precisando che "il Pnrr ha finanziato il progetto di nuova costruzione di edificio pubblico da destinare ad asilo nido per circa un milione e mezzo di euro".

Il progetto finanziato dal Pnrr

In particolare il progetto "redatto dall’ufficio tecnico comunale e approvato dalla giunta ad inizio dell’anno 2022 è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia".

“Stiamo cercando con ogni mezzo di cogliere le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, occasione unica per la crescita e lo sviluppo del territorio; in tale occasione abbiamo pensato ad una modernizzazione delle strutture scolastiche, per le quali siamo impegnati da diversi anni a garantire sicurezza e utilizzo. – dichiara il sindaco Clemente di Cerbo - Il nostro piccolo centro potrà dotarsi di un nuovo asilo nido funzionale alle esigenze dei più piccoli e secondo le moderne tecnologie. Avevamo approvato il progetto nei mesi scorsi secondo l’avviso del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca riguardante l’offerta di servizi educativi per l’infanzia che trovano copertura finanziaria con i fondi comunitari dell’UE Next Generation. Ricordo che il nostro Comune già ospita l’asilo nido la cui gestione è in capo all’Ambito, ma con tale realizzazione potremo ottenere un duplice beneficio: raggiungere gli standard quantitativi per i livelli essenziali delle prestazioni sociali così come dettato dalle direttive dell’U.E. e liberare i locali attualmente occupati per attività utili all’istituto scolastico".