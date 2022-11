Edilizia popolare, Damiano: alloggi entro Natale Depositato all'Acer il collaudo dei 26 alloggi in località Capuccini

"E' stato finalmente depositato dall'Acer il collaudo dei 26 alloggi di bioedilizia popolare realizzati in località Cappuccini di Montesarchio. Ultimo tassello mancante per l'assegnazione di quegli immobili alle famiglie in graduatoria". Ad annunciarlo il sindaco Franco Damiano che commenta: “Siamo soddisfatti di poter finalmente consegnare quelle case alle famiglie legittime assegnatarie in base alla graduatoria già stilata dal Comune di Montesarchio e già pronta. Mi rende particolarmente felice inoltre poter consegnare quegli appartamenti prima di Natale: in un momento di difficoltà come quello attuale non è un dato da poco".

"Un ulteriore e importante tassello per il paese - aggiunge Damiano - posto da questa amministrazione: un progetto all'avanguardia, perché parliamo di bioedilizia, che abbiamo seguito con grande attenzione e senza fare rumore, neppure di fronte ai ritardi indipendenti dall'azione del Comune di Montesarchio che si è mosso con celerità ed efficienza. Doveroso un ringraziamento all'Acer e alla Regione Campania che ha seguito attentamente la vicenda assieme alla nostra struttura senza mai far mancare un appoggio prezioso”.