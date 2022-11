Festa dell'Albero ad Apollosa: carabinieri forestali donano piante alla scuola Iniziativa a tutela dell'ambiente

I Carabinieri Forestali della Stazione di Montesarchio hanno festeggiato la Giornata dell’Albero 2022 donandone due esemplari alla scuola “IC Settembrini” di Apollosa. L’incontro, che ha visto la partecipazione oltre ai militari, degli alunni, del Dirigente Scolastico, del personale docente ed amministrativo e del Sindaco insieme ad altri rappresentanti, si colloca in un più ampio progetto che "ha come tema - spiegano dall'Ente comunale - quello della sensibilizzazione sulle tematiche ambientali per il rimboschimento urbano in difesa dell’equilibrio degli ecosistemi naturali. I forestali hanno spiegato ai bambini delle medie dell’istituto L. Settembrini di Apollosa l’importanza dei servizi ecosistemici che il bosco dà alla collettività e che può aiutarci a vivere meglio anche nelle stesse città. In tutta la regione Campania sono state donate 420 piantine, che diventeranno alberi, consegnati dai Carabinieri Forestali a 84 scuole campane".

Gli alberti piantati a scuola

“Sono piante autoctone nel segno della riscoperta dei luoghi la cui piantumazione rientra nella “strategia europea sulla biodiversità per il 2030” che è un progetto ambizioso che prevede più natura nelle nostre vite vale a dire più boschi anche nei contesti urbani delle nostre cittadine – ha spiegato il Maresciallo Marcarelli dei Carabinieri Forestali di Montesarchio. Le piantine donate all’istituto entrano a far parte di un bosco “distribuito” che i bambini potranno consultare da un

apposito portale dove vengono riportate le statistiche di questo bosco in continua crescita e le varie iniziative che i carabinieri forestali intraprendono con le scuole sul tema dell’educazione ambientale”.

Studenti in campo per l'ambiente

Iniziativa meritoria per il Dirigente Scolastico dell’IC Settembrini, Gennaro Della Marca: “Ringraziamo il Sindaco e l’amministrazione comunale che insieme ai Carabinieri del nucleo forestale di Montesarchio hanno dato la possibilità ai nostri studenti di poter partecipare ad un evento formativo molto attuale sulla tematica ambientale. Il bosco diffuso che si sta creando, anche con il nostro contributo, ci rende orgogliosi di poter essere parte di un’azione che contribuirà a

sensibilizzare i giovani e a rendere il nostro Pianeta più “pulito” e la nostra aria più respirabile. La Scuola Secondaria di Primo Grado di Apollosa e tutto l’I.C. Settembrini rispondono “Presente” alla chiamata per l’impegno ambientale e la tutela degli spazi verdi”.

Presenti per il Comune il Sindaco, l’Assessore con delega alla Cultura, Immacolata Travaglione, ed il Consigliere con delega all’Ambiente, Saverio Spagnuolo.

“La giornata odierna – dichiara il Sindaco di Apollosa, Danilo Parente – ha consentito di trattare un tema di grande attualità quale quello dell’ambiente. I mutamenti climatici e l’alterazione degli ecosistemi impongono una maggiore sensibilità da parte di tutti. Fortunatamente ho notato grande partecipazione da parte di tutti gli alunni e le alunne presenti e questo riempie di speranza. Iniziative come quella odierna devono essere replicate. Ringrazio i Carabinieri Forestali di Montesarchio per l’iniziativa ed il Dirigente Scolastico unitamente ai docenti e ai collaboratori per l’attività svolta”.