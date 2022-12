Domenica a Ceppaloni primo torneo di scacchi Organizzato dell'Associazione culturale Antigone con il patrocinio morale del Comune

Domenica 4 dicembre, nelle splendide sale del castello, si svolgerà il primo torneo semilampo di scacchi organizzato dall’Associazione culturale Antigone di Ceppaloni con il patrocinio morale dello stesso Comune. Si tratta di un evento straordinario che chiama a raccolta i migliori giocatori a livello locale, nazionale e internazionale, tra i quali un maestro filippino, un ucraino e un lettone. Non mancheranno preadolescenti e adolescenti bravi e appassionati. A tutt’oggi il torneo registra un elevato numero di partecipanti, oltre 70, ai quali l’associazione Antigone garantirà la migliore accoglienza. La competizione potrà avere luogo grazie alla qualificata collaborazione del Circolo Scacchi di Pietrelcina che con grande generosità ha messo a disposizione quanto materialmente necessario, dalle scacchiere con i relativi pezzi, agli orologi segnatempo. L’ inizio del torneo è previsto per le ore 10 e si svolgerà per tutta la giornata di domenica con otto turni di gioco per ogni giocatore intervallati da una apposita pausa dopo i primi quattro turni, organizzata sempre dalla stessa associazione Antigone. L’evento, di importanza strategica per la valorizzazione dello stesso castello, nasce anche come auspicio per avviare una scuola di scacchi destinata a giovani e adulti che ne fossero interessati.

“Sarebbe auspicabile – spiega il presidente di Antigone, Clorindo Tranfa - instaurare una proficua collaborazione con la scuola per promuovere appositi corsi per ragazzi e ragazze, considerato il valore didattico e educativo degli scacchi. Questo è solo l’inizio di un percorso al quale tutta l’Associazione sente di offrire la propria collaborazione”. A quanti volessero partecipare in qualità di spettatori o visitatori saranno allestiti punti ricreativi e di ristoro all’interno del castello.