Pro Loco di Ceppaloni, riconfermato il direttivo uscente L'associazione intitolata a Pino di Donato sarà ancora guidata da Michele Iacicco.

“Continuità” è la parola d’ordine sposata dalla Pro Loco Ing. Pino Di Donato di Ceppaloni che prosegue il suo cammino confermando la fiducia al consiglio direttivo che ha guidato l’associazione nel quadriennio precedente.

I soci, chiamati al voto domenica 4 dicembre, hanno confermato il gruppo uscente con Michele Iacicco che continuerà ad essere il presidente della storica associazione che opera sul territorio da 45 anni.

Insieme al riconfermato massimo dirigente faranno ancora parte del gruppo Gian Nicola Rossi, Mariateresa Palladino, Marta Farese, Fortunato Farese, Roberto Iasiello, Andrea Bosco e Nicola Barone.

“Ripartiamo con entusiasmo” spiegano i componenti del consiglio direttivo. “Sarà importante riprendere velocemente a lavorare per il paese e dare continuità a quanto fatto in estate con la Porziuncola 2022. Evento che è stato un vero successo con tanti visitatori che sono arrivati a Ceppaloni da ogni parte della Campania. La riconferma è un atto d’amore verso la nostra terra”.

Soddisfatto anche il presidente Iacicco. “Sono orgoglioso che questo gruppo di amici possa continuare a lavorare per il paese come è abituato a fare da diversi anni. Ringraziamo i soci per la riconferma e personalmente dico grazie ai ragazzi rieletti nel consiglio direttivo per avermi indicato ancora come Presidente. Abbiamo un compito importante, continuiamo ad avere la responsabilità di provare a fare turismo nel nostro paese che ha tante potenzialità. Dovremo essere bravi a sfruttare le professionalità di tutti i soci, l’esperienza fatta negli anni precedenti e migliorare quanto già fatto portando nuove idee. Colgo l’occasione anche per ringraziare per la disponibilità e la competenza dimostrata dai vertici dell’Unpli di Benevento con la guida di Renzo Mazzeo e i saggi consigli del presidente onorario Antonio Lombardi. Le Pro Loco –conclude- hanno il dovere di collaborare per favorire la crescita del turismo nel Sannio”.

La Pro Loco Ing. Pino Di Donato di Ceppaloni intanto sta già programmando le manifestazioni natalizie e quelle che andranno in scena nel 2023.