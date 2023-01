Jazz e note natalizie per chiudere MusiCometaSannio L'appuntamento ad Airola presso il salone del Convento di San Pasquale

MusiCometaSannio XXIII: domani il concerto di chiusura con il jazz di Les Passants e le note natalizie degli allievi di Canto della Progetto Musica. L'appuntamento è in programma dalle ore 20, al salone del Convento di San Pasquale al corso Caudino di Airola l’ultimo concerto della rassegna concertistica natalizia promossa e organizzata dall’Accademia Progetto Musica Acli ArteSpettacolo Sannio per la

direzione artistica del M°Carmine Ruggiero e per il coordinamento dei MM° Pasquale Lanni, Gaetano Falzarano e Salvatore Fucci.

Ad aprire l’evento saranno, per la sezione MusiCometaSannio Spazio Giovani, gli allievi di Canto dell’Accademia Progetto Musica diretti dal M°Anna Longo con un medley di brani tratti dal repertorio natalizio per le Note Augurali.

Seguirà il concerto “A tempo di jazz” dei Les Passants con la vocalist sannita Alessia Stellato, il chitarrista Alessio Cascone e il contrabbassista Gianmarco Angelone, che immergeranno il pubblico nelle sonorità jazzistiche classiche e contemporanee.

Intanto, si registra il grande apprezzamento per la reinterpretazione del barocco musicale, del tango argentino ed europeo proposti rispettivamente dall’ensemble Gli Anciuti e dal Quintetto di Fiati nel concerto svoltosi il 29 dicembre scorso in una chiesa di San Domenico

gremita. Forte consenso, inoltre, è stato riscontrato per le note di un brano composto dal giovane oboista Salvatore Ruggiero del quale il pubblico ha chiesto il bis. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Airola, delle Acli Provinciali di Benevento, delle Acli Campania e della Pro Loco di Airola e della collaborazione della Parrocchia della SS Annunziata, dell’associazione “Gli Amici del Venerdì”, dei Frati Minori di Airola, del Comitato Corso Caudino S. Pasquale, della Parrocchia di San Domenico e di ArtePiano di Sabino Maione, si conferma per il ventitreesimo anno consecutivo un momento molto atteso dalla comunità per la possibilità di fruire gratuitamente della grande musica e del patrimonio artistico-archittetonico dei luoghi che ospitano i concerti.