Uila Telese Terme: il 5 gennaio concerto di beneficenza "Aspettanto l’Epifania" Presso il Santuario Maria Santissima del Roseto di Solopaca

La Uila di Telese Terme, in collaborazione con la Parrocchia Maria Santissima del Roseto e la Corale Polifonica Santi Apostoli Pietro e Paolo di Melizzano, organizza per il giorno 5 gennaio, dalle ore 17.45, presso il Santuario Maria Santissima del Roseto, nel comune di Solopaca, il concerto di beneficenza “Aspettando l’Epifania” il cui ricavato sarà devoluto alla Azienza Ospedaliera San Pio.

“Abbiamo deciso di sostenere il nostro ospedale per testimoniare la nostra vicinanza al personale sanitario che in questi anni di pandemia è stato al fronte nel contrasto al Covid, per sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo cruciale del sistema sanitario pubblico e universalistico a garanzia del diritto costituzionale alla salute e alla cura. Siamo grati alla dottoressa Maria Morgante – continua Alfredo Di Rubbo, segretario UILA AV/BN – per aver subito patrocinato la nostra iniziativa”.