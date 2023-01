Sant'Agata de' Goti e Frasso Telesino, Gesesa: irregolarità nel servizio idrico Guasto alla rete, ecco dove e quando possibili disservizi

Sono due i comuni della provincia di Benevento che nella giornata di oggi, domenica 22 gennaio, potrebbero registrare irregolarità del servizio idrico. Si tratta di San'Agata de' Goti, in Valle Caudina e Frasso Telesino in Valle Telesina. A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio precisando che "a causa di un guasto all’impianto di rilancio Cerreta di Alto Calore Servizi, di cui è in corso la risoluzione, già da queste ore si potranno verificare disservizi quali mancanza d’acqua e basse pressioni nella zona di Laiano di Sant’Agata de Goti, e nel Comune di Frasso Telesino - zona Nansignano. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito".