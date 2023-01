Forum dei Giovani di Cerreto Sannita: Rosa D’Angelo è il nuovo presidente Il direttivo si rinnova: ecco tutti gli eletti

Forum dei giovani di Cerreto Sannita, si è svolta domenica, 22 gennaio, l'Assemblea generale degli iscritti. “Alcuni esponenti del vecchio direttivo – spiegano all'indomani della riunione - hanno deciso di salutare il Forum con affetto e con la promessa di sostenere i nuovi eletti lungo il loro percorso come consiglieri. L'ex presidente Antonio Di Paola ha commosso l'Assemblea con un toccante discorso, ringraziando i giovani che l’hanno accompagnato in questi anni, ricordando tutti i momenti che il Forum regala e gli ha regalato, ed invitando i nuovi ragazzi ad essere parte attiva di questo splendido gruppo, chiaro simbolo di integrità e crescita personale. Al suo posto viene eletto presidente Rosa D’Angelo, già vicepresidente nel corso del precedente direttivo. D’Angelo ha raccolto con fierezza il testimone garantendo responsabilità e serietà nello svolgere la sua nuova mansione e ribadendo la volontà di proseguire con dedizione l’impegno verso e per i ragazzi di Cerreto”.

Forum dei giovani di Cerreto Sannita: eletti i nuovi membri del direttivo

Successivamente sono state avanzate le candidature dei nuovi membri dell’Assemblea direttiva. Il nuovo consiglio direttivo sarà formato da Rosa D’Angelo, Michael D’Angelo, Andrea De Nicola, Gaia De Nicola, Sofia Del Vecchio, Mario Del Vecchio, Cristiana Fiorito, Aureliana Scotti, Michela Scotti, Mariangela Teta, Antonio Pengue, Paolo Baldino, Luca D’Andrea, Biagio Iadarola, Davide Durante.

Al termine dell’assemblea i presenti hanno tenuto un brindisi in onore del nuovo corpo direttivo, con l’augurio di un biennio ricco di eventi dedicati ai ragazzi e novità, che possano far crescere e migliorare sempre più il Forum dei Giovani.