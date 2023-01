Domenica a Paduli giornata dedicata alla prevenzione A Paduli le visite con il dottor Carlo Iannace

"Gennaio Rosa", è intitolata così la giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno in programma domenica 29 gennaio dalle ore 16 presso il Comune di Paduli. Le visite senologiche gratuite saranno svolte dal dottor Carlo Iannace e dalla dottoressa Maria Luisa Di Cecilia. Mentre le visite ecografiche saranno fatte dal dottor Celestino Grande ed infine le visite nutrizionali dal dottor Ernesto Iorizzo. L'iniziativa è organizzata da Amos Grottaminarda – Associazione Meridionale Operati al Seno, dal Centro Sociale San Nicola di Paduli e dal Comune di Paduli e nel corso del pomeriggio è previsto anche il saluto istituzionale del sindaco di Paduli Domenico Vessichelli.

“Dopo la riuscitissima giornata di prevenzione fatta a Benevento nel mese di dicembre presso l’associazione Futuridea, adesso la facciamo a Paduli”, commenta il dottore Carlo Iannace, primario della Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino. “Sono contento della pianificazione di tutte queste giornate di prevenzione che sono, tra l’altro, partecipate. Infatti, a Futuridea abbiamo visitato oltre cento donne".

Tumore al seno, Iannace: importante la prevenzione

"Dopo la fase acuta della pandemia i casi di tumore alla mammella sono stati in aumento, - afferma Iannace - pertanto invito con tutto il cuore le donne a controllarsi e ad approfittare di questi momenti di prevenzione che teniamo ormai su tutto il territorio regionale. Dobbiamo sensibilizzare le donne a volersi bene – conclude Iannace - e a preservare la propria salute attraverso la prevenzione”.

"La ricerca aiuta a curarsi ma la prevenzione resta lo strumento fondamentale"

Mentre Sandra D'Ambrosio, presidente di Amos Grottaminarda dichiara: “La ricerca aiuta a curarsi ma la prevenzione resta lo strumento fondamentale. Eseguire screening preventivi ci aiuta a scoprire precocemente la malattia (se c’è) permettendo di intervenire tempestivamente con maggiori probabilità di guarigione e migliore qualità della vita. Per questo insieme al dottor Carlo Iannace invitiamo tutte, anche le giovanissime, a partecipare a queste giornate di prevenzione che organizziamo in ogni parte della Campania. Una visita senologica – conclude D’Ambrosio - non è invasiva ma può salvare una vita, conoscere il proprio corpo ed averne cura è importante. Anche perché la vita resta sempre il dono più prezioso”.