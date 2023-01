Consorzio Bonifica Sannio Alifano, Rubano: "Gran risultato per Puglianello" "Eletti due concittadini in Consiglio Delegati"

Elezioni Consorzio Bonifica Sannio - Alifano, esulta Rubano per i risultati ottenuti da due cittadini di Puglianello: "Due stimati concittadini, Antonio Battaglino ed Enzo Amanteo, sono stati eletti nel Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Sannio - Alifano.

All’interno dell’importante Organismo Consortile che si occupa degli interessi e dei diritti dei nostri amati e valorosi Agricoltori operanti nel vasto territorio

Telesino ed Alifano, Puglianello esprime ben due ELETTI che, sono certo, sapranno rappresentare il comparto agricolo con DIGNITÀ ed ONORE. Il Consiglio dei Delegati e’ composto da 25 eletti, espressi da elettori residenti nelle Province di Benevento e Caserta.

Un successo UNICO nella STORIA consortile locale non affatto scontato. Abbiamo combattuto a mani nude, subendo i giochi beceri di una politica

compromessa estranea ai nostri valori dell’UNIONE e della COERENZA che accompagnano da anni un impegno sociale e politico finalizzato alla sola

salvaguardia di interessi collettivi e mai personalistici. Oggi c’è un’aria nuova, libera e quindi sana. I nostri cari neo Consiglieri, Antonio Battaglino ed Enzo Amanteo, sono pronti a servire con umiltà ed abnegazione la Comunità agricola dei cittadini della valle Telesina e del comprensorio Alifano, parte di un’area geografica significativa di quello stesso territorio che ha voluto assegnarmi una forte fiducia eleggendomi al Parlamento della Repubblica Italiana.

Puglianello, piccola ma straordinaria Comunità, oggi acquisisce ulteriore lustro nel nostro amato e meraviglioso territorio. Ringrazio i tanti elettori che hanno voluto premiare questa proposta politica, ringrazio i vertici della Coldiretti per la proficua sinergia profusa in campagna elettorale e per una

“ritrovata” intesa sottoscritta a Puglianello nel nome di una nuova condotta etica ed organizzativa tesa a tutelare i diritti degli agricoltori.

Formulo sinceri Auguri di Buon lavoro a tutti i Consiglieri eletti, indistintamente dalle compagini di appartenenza. A loro, consegno la mia totale disponibilità per lavorare in sinergia con il Parlamento ed il Governo centrale al fine di

sostenere una programmazione forte, concreta ed autorevole per lo sviluppo

della nostra fondamentale risorsa Agricola.