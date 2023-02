A Sant'Agata de' Goti attivato il portale "Trasparenza Rifiuti" Possibile consultare i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata

E’ stato attivato ed è consultabile dalla Home page del sito istituzionale www.comune.santagatadegoti.bn.it il portale “Trasparenza Rifiuti” che contiene la carta della qualità del servizio e tutte le informazioni utili per gli utenti.

Accedendo al portale è possibile consultare i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata, che per il 2021, in base alle rilevazioni della Regione Campania, è arrivata al 76,70 %, con un tasso di riciclo del 62,16 %. Un netto miglioramento, come evidenziano i dati, si riscontra anche nella produzione di rifiuto pro-capite, che è passata dai 340 Kg del 2020 ai 290 Kg del 2021.

All’interno del portale, cliccando sulle macrovoci elencate, inoltre, i cittadini potranno verificare, in modo semplice, diversi dati e trovare molte informazioni utili, tra cui i contatti del gestore del servizio, i giorni e gli orari di spazzamento, le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti, tariffe, regolamenti Tari, scadenze e modulistica.