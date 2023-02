A Sanremo il Sannio protagonista... nel piatto Cene di gala con i prodotti dell'azienda Guarino Natural Garden

Sannio protagonista a Sanremo con prodotti d'eccellenza che l'hanno fatta da padrone nelle due cene di gala organizzate dalla chef Rosalba Marte ai ristoranti Morgana Bay e Grand Hotel des Anglais.

Come raccontato infatti sono stati utilizzati i prodotti dell'azienda Coldiretti “Guarino Natural Garden” di Montesarchio, ma se il menù era top secret oggi si conoscono i piatti portati in tavola nelle serate di gala.

E ad esempio nell'aperitivo servito martedì l'ottima confettura di peperone prodotta dall'azienda biologica di Montesarchio è stata servita su un crostino e accompagnata da formaggio primo sale. E poi il mezzo pacchero trafilato al bronzo a creare un primo piatto eccezionale condito con i datterini (sempre prodotti dall'azienda caudina) e con crema d'asparagi, ventricina disidratata e crumble di tarallo. E poi prelibatezze come le caserecce di saragolla con la passata di datterino giallo.

Piatti che hanno deliziato gli avventori e acceso un faro sulle prelibatezze e sulle potenzialità dell'enogastronomia sannita.