Cerreto Riparte: "Sannio Acque: avevamo ragione" "Pronuncia Corte dei Conti dice che ci avevamo visto giusto"

Il gruppo Cerreto Riparte interviene sulla pronuncia della Corte dei Conti sulle delibere per la partecipazione a Sannio Acque: "La Corte dei Conti Campania - Sezione Controllo - con pronuncia del 15.02.2023, ha bocciato, senza riserve, l’atto deliberativo di partecipazione alla costituenda società Sannio Acque s.r.l., approvato senza batter ciglio anche dalla maggioranza consiliare di Cerreto Sannita

Questa la notizia. Avevamo ragione!!!

Inutili e vane le nostre richieste al Sindaco di fermarsi: avevamo chiesto di non aderire alla società perché era un atto illegittimo.

Ci hanno risposto che era “un atto dovuto”… (la mancanza di confronto è il loro metodo!) talmente dovuto, ci vien da dire, che la Corte dei Conti lo ha bocciato! Ogni qualvolta proponiamo qualcosa, ci viene risposto che non si può o che, diversamente, non è possibile perché c’è “un atto dovuto” da approvare. Poi, non è mai così.

Non avevamo dubbi che la Corte dei Conti avrebbe fermato la costituzione di questo carrozzone politico inutile e dannoso per i cittadini della Provincia di Benevento, tanto più per quelli di Cerreto. Avevamo visto giusto, la maggioranza, come di consueto, no".