"Cultura non è spreco, ma stop al gioco dei guelfi e ghibellini" Cilento e Coviello: "Sfidiamo l'amministrazione a fare di più e meglio"

"Reputiamo riduttivo, fuori tempo e superficiale qualsiasi analisi sulle politiche turistico-culturali che si fermi solo all'analisi dei costi e riduca tutto ad una questione finanziaria. Non è questo il punto", così in una nota il consigliere comunale di San Nicola Manfredi Francesco Cilento (Noi di Centro) e la segretaria territoriale NdC ed ex assessora alla Cultura Giovanna Coviello.

"In alcune prese di posizione sembra balenare una mentalità, totalmente erronea, che alimenta il luogo comune che con la cultura non si mangia e che i soldi per le attività culturali e d'intrattenimento siano uno spreco. Non è così, è vero invece l'esatto contrario".

"In passato, anche prima di chi partecipa all'estensione di questa nota, ci sono stati ottimi assessori alla Cultura: citiamo Antonello Petrucciano, il cui dinamismo e le cui qualità organizzative in paese sono state proverbiali e indubitabili. Ma non possiamo negare, e qui c'è anche un esercizio pubblico di autocritica (grande assente dal giorno della sconfitta elettorale), che le risorse di bilancio destinate alla cultura sono state sempre limitate, esigue mai sufficienti per provare uno slancio verso attività vere di citymarketing e attrazione turistica". "Prendendo atto - evidenziano Cilento e Coviello - che il passato è tale, l'amministrazione Vernillo ha aumentato la spesa per attività culturali. Noi di Centro ritiene che ciò non sia sbagliato. Ma sfidiamo l'amministrazione Vernillo e la sua assessora alla Cultura (donna con oggettive competenze culturali) ad aumentare i giri e a fare di più sul piano qualitativo. I cuori di San Valentino e le mimose luminose sono iniziative che il sindaco ha preso legittimamente, tuttavia se hanno comportato degli sforzi contabili sostanziosi gli diciamo, senza spirito polemico, che non hanno prodotto i benefici sperati. NdC non può che guardare all'esperienza e alle politiche praticate del suo segretario nazionale Clemente Mastella, ideatore di festival e iniziative culturali - dalla mitologica Quattro notti... alle odierne, stracolme e prestigiose edizioni di Città Spettacolo - che devono diventare un modello e un parametro anche per centri più piccoli. Al Sindaco proporremo iniziative concrete di politica culturale, forme di partnership con le iniziative culturali della Rocca dei Rettori e con i grandi eventi della Città di Benevento, la cui vicinanza geografica e sociale è una leva di sviluppo preziosa per San Nicola Manfredi. Non solo con la cultura si mangia, ma è una delle principali forze su cui puntare soprattutto per l'area collinare. NdC su questo offre proposta e disponibilità al dialogo. Anche perché, nel rispetto delle proprie appartenenze di partito, delle proprie storie e delle proprie idee, a San Nicola Manfredi sarebbe pure ora di cessare il gioco della guerra tra guelfi e ghibellini che forse è utile a cristallizzare qualche posizione politico-elettorale, ma non apporta nulla né al territorio, né all'evoluzione del nostro Comune", concludono Cilento e Coviello.