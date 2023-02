Cilento lascia gruppo Capobianco: "Indipendente, mio leader politico è Mastella" La lettera aperta del consigliere di minoranza al Comune di San Nicola

Una lettera aperta per ribadire “Un sì al Dialogo per le attività interessanti il mio territorio, ma un no secco ad accordi amministrativi tesi a rafforzare l’attuale maggioranza di governo. Ringrazio Progetto per San Nicola, ma mi dichiaro indipendente in Consiglio Comunale”.

E' quanto evidenzia il Consigliere Comunale di minoranza Francesco Cilento di NDC che ribadisce:

“Tengo a sottolineare mio malgrado, che le attività da me proposte ed interessanti il mio territorio, debbano confrontarsi con l’attuale amministrazione Vernillo. Sarò pronto al dialogo sulle tematiche strettamente ricadenti nell’ambito territoriale e nell’interesse della mia comunità. Non ho mai parlato di apparentamenti, ma di confronti sui temi che proporrò alla giunta ed al Consiglio Comunale insieme alla segretaria cittadina di NDC Coviello. Per quel che mi riguarda e condivisa, la mia posizione rimarrà ferma su quanto da me rappresentato in questo anno da oppositore. Non farò sconti e riguardi, mantenendo saldo il timone rispetto alle vicende che contraddistinguono l’attuale compagine Amministrativa di San Nicola Manfredi. La cultura storico politica, del nostro leader di partito Clemente Mastella si è sempre contraddistinta come la politica del fare per il territorio, essendo essa stessa, la mia linea di pensiero. La cittadinanza Sannicolese ha bisogno di proposte concrete che valorizzino il territorio ed in armonia con il contesto circondariale, ma non nell’interesse ego centrista che ha contraddistinto in questo anno di governo l’attuale Amministrazione Vernillo. Il mio impegno sarà sempre sulla politica del fare e quando servirà agirò contro eventuali abusi che l’attuale Amministrazione potrà compiere. Rifacendomi alle ultime note pubblicate dal sindaco Vernillo posso solo esprimermi dicendo; la mia attenzione è vigile e non farò sconti.

Per quanto concerne il gruppo di minoranza Progetto per San Nicola prosegue “Ringrazio il Consigliere Capobianco per l’esperienza elettorale, ma il suo disegno politico di oppositore, non coincide con il mio. Alla luce di quanto formalizzo l’uscita dal gruppo consiliare di minoranza Progetto per San Nicola. La mia uscita mi vedrà come oppositore indipendente, sempre in antitesi con l’attuale maggioranza, fermo restando le tematiche politiche, sociali e culturali che presenterò a beneficio della collettività Sannicolese. Sono aperto al dialogo e al confronto che reputo l’essenza della crescita socio culturale, politica ed economica per il territorio. Tengo a concludere comunicando al Consigliere Capobianco, che qualsiasi proposta del gruppo consiliare di minoranza Progetto per San Nicola, sarà sempre valutata dal sottoscritto ed avallata qualora la si ritenesse valida e conforme ai dettami della mia linea politica”.