"Patti per la Sicurezza", nuove telecamere a Pietrelcina Per leggere targhe e per una visione notturna a colori e più definita

Pietrelcina rientra tra i Comuni interessati dall’approvazione dei progetti di videosorveglianza finanziati nell’ambito dei “Patti per la Sicurezza”. Per la Terra di Padre Pio si tratta dell’implementazione dell’impianto già esistente con 19 nuove telecamere: 6 dotate di una tecnologia in grado di leggere le targhe degli autoveicoli, le restanti capaci di acquisire immagini a colori anche di notte.

Si tratta di un importante risultato, capace di migliorare il livello di sicurezza tanto degli abitanti del borgo sannita, quanto dei pellegrini che quotidianamente si recano sui luoghi di San Pio. Il sindaco Salvatore Mazzone ricorda che «l’implementazione del sistema di videosorveglianza del Comune, nel pieno rispetto della privacy dei cittadini, rientra nel programma di Pietrelcina Futura. Un’operazione effettuata sempre in concerto con le forze dell’ordine per contrastare criminalità e atti vandalici ma anche per porre rimedio al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e degli animali domestici. A tal proposito ringrazio il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, a capo del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Benevento, e il Comandante della Polizia Locale di Pietrelcina, Antonio Mastronardi, che ha curato la proposta progettuale».