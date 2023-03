Visite senologiche e dermatologiche gratuite a Sant'Agata Spazio alla prevenzione con "Oltre il Rosa, la Forza della vita Aps"

L'associazione “Oltre il Rosa la Forza della Vita APS” organizza un’importante iniziativa di prevenzione contro il cancro domenica 5 marzo dalle 9.00 alle 13.00 a San Tommaso, frazione di Sant'Agata de’ Goti, presso i locali parrocchiali della chiesa di San Tommaso d'Aquino.



Si tratta di uno degli obiettivi fondamentali che l’associazione si è prefissata: portare la prevenzione 'itinerante' in tante zone del Sannio e di tutta la Campania. Lo scopo principale dell’associazione e del suo presidente – il Dott. Ghassan Merkabaoui – è sensibilizzare sull'importanza della diagnosi tempestiva che, permettendo un trattamento precoce, può comportare la guarigione dalle patologie tumorali.



A Sant’Agata de’ Goti l’associazione promuoverà la prevenzione attraverso lo screening e proporrà visite senologiche e dermatologiche gratuite, grazie alla disponibilità di medici specialisti che hanno offerto il loro supporto per la realizzazione dell’iniziativa (dott. Michele La Vedova per le visite dermatologiche; dott. Gennaio Iengo, dott. Giuseppe Neola, dott. Vittorio Riccio e lo stesso dott. Ghassan Merkabaoui per le visite senologiche).



Le visite dermatologiche, condotte grazie all'ausilio della dermatoscopia – esame diagnostico non invasivo – potranno individuare le lesioni cutanee sospette da asportare o controllare nel tempo. Le visite senologiche avranno come scopo l'individuazione precoce di eventuali noduli sospetti per i quali sono indicati ulteriori accertamenti. Per casi specifici, l'équipe si potrà avvalere di esami ecografici che verranno effettuati sul posto.



Per essere aggiornati sulle prossime giornate di prevenzione che si terranno nei vari comuni di tutti i centri del Sannio e della Campania, è possibile visitare il sito www.oltreilrosalaforzadellavita.it oppure seguire i canali social dell’Associazione.