Comunali Ceppaloni: Jasmine Russo nella squadra di De Blasio Avvocato previdenzialista sarà candidata col sindaco uscente

Jasmine Russo ha scelto di candidarsi nella lista del candidato sindaco Ettore De Blasio in rappresentanza della comunità di Tufara per le elezioni amministrative di Ceppaloni. Avvocato previdenzialista e civilista del foro di Benevento, da tempo attenta alle dinamiche politiche e da sempre sensibile alle istanze sociali. È anche titolare di un caf-patronato. "Con la decisione di candidarmi assecondo la mia passione per la politica e per il territorio", afferma l'avvocato Russo.