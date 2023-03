Martedì 21 marzo possibili disservizi idrici a Foiano di Val Fortore: ecco dove Per opere di manutenzione straordinaria

Per lavori di manutenzione straordinaria la Gesesa informa i cittadini di Foiano di Val Fortore che si potranno verificare disservizi nell’erogazione quali bassa pressione e/o mancanza acqua del centro urbano dalle ore 9 alle 13:30 di martedì 21 marzo 2023, nelle seguenti zone: Via Montetto, Via Vanvitelli, Via Sturzo, Via Santa Maria e traverse, Via Pisciaro, Via Aldo Moro e traverse, Via Pisacane, Via Nazionale e traverse, Via Orticelli, Piazzetta Santa Maria, Via Pino Amato, Via San Giovanni e traverse, Via Kennedy, Parte di Contrada Iardino e Parte di Contrada Piano de Masi. Gesesa ricorda inoltre che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 511717 e che è possibile segnalare guasti anche attraverso l’App My Gesesa.