Cataudo a Napoli con Forza Italia: "Partito vicino in vista delle comunali" "Visibilità e centralità per la comunità di Ceppaloni"

Ha partecipato anche il candidato Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, all’iniziativa organizzata da Forza Italia a Napoli, presso il Grand Hotel Vesuvio, dove si è discusso di sanità, infrastrutture e imprenditoria. L’attenzione, però, si è rivolta maggiormente sulle Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023.

L’appello che ha rivolto il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato in primis di tenere unito il centro destra e, allo stesso tempo, di allargare i consensi anche alle liste civiche. Sarà questa la novità dei prossimi mesi in casa Azzurra.

Claudio Cataudo, candidato Sindaco della lista ‘Ceppaloni Domani’, ma anche Vice Commissario Provinciale di Forza Italia Benevento, ha preso parola spiegando quelle che sono le problematiche locali.

“È stato per me un onore ed un piacere - spiega Cataudo - aver avuto l'opportunità di sottoporre ad esponenti governativi le istanze della mia comunità. Ho ricevuto rassicurazioni, in primis dal ministro Tajani, circa la presenza e l'interessamento per ogni esigenza riguardante Ceppaloni. Ringrazio anche l'onorevole Rubano per la visibilità e centralità che è stata riconosciuta, mio tramite, alla comunità di Ceppaloni in questo importante appuntamento”.

“Ciò che ha auspicato il ministro Tajani, in concerto con il coordinatore regionale della Campania di Forza Italia, Fulvio Martusciello, è quello che già abbiamo messo in pratica con la lista ‘Ceppaloni Domani’, costruendo una lista civica fatta di persone di ogni schieramento con il solo interesse di restituire alla comunità la centralità che merita”, conclude il candidato Sindaco e Vice Commissario Provinciale di Forza Italia Benevento, Claudio Cataudo.