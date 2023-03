Paupisi. L'interruzione idrica è mercoledì 22 marzo e non oggi 20 marzo La Gesesa corregge la data precedentemente indicata

A Paupisi "l'interruzione è mercoledì 22 marzo e non oggi 20 marzo così come era stato comunicato". La precisazione arriva direttamento da Gesesa che ha quindi corretto la data dei lavori di manutenzione straordinaria in località Olivella - Traversa Curasiello/Cesine - dove il servizio idrico sarà sospeso dalle 8 del 22 marzo fino ad ultimazione dei lavori prevista nel pomeriggio della stessa giornata.Le zone interessate dalla sospensione sono località Olivella, Mandarisi, Casella, Isca, Cisterna.