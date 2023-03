Elezioni San Salvatore: Cutillo aderisce alla lista di Porto "Voglio offrire contibuto serio e costruttivo insieme agli altri componenti"

Loredana Cutillo, responsabile d’ufficio acquisti di un’azienda privata, ha scelto di candidarsi alla carica di consigliere comunale nella lista civica “Rinascita ed Orgoglio per San Salvatore” capeggiata dall’ex Questore Leucio Porto.

Con l’adesione di Cutillo si amplia la lista che esprime novità ed esperienza politica. Sale così a tre il numero di quote rosa che colorano la compagine.

“Ho scelto di mettermi al servizio della mia comunità - dichiara la neo candidata Cutillo - per offrire un contributo serio e costruttivo insieme agli altri componenti della meravigliosa squadra guidata da Leucio Porto. San Salvatore e’ una cittadina ricca di potenzialità che attraverso un programma amministrativo attento ed efficace dovranno essere valorizzate appieno. Il nostro gruppo avrà l’umiltà e la sensibilità di recepire i suggerimenti della cittadinanza per determinare la più ampia ed esemplare partecipazione alla realizzazione del programma elettorale che sottoporremo agli elettori. Ci distingueremo per capacità e per rispetto verso gli avversari. Questi saranno i nostri principali valori che scandiranno il nostro agire sociale e politico”, conclude la Cutillo.

Il candidato alla carica di Sindaco , Leucio Porto ritiene che “con la candidatura di Loredana Cutillo si trasmette alla nostra lista ulteriore entusiasmo e forza. Quando una nuova compagine politica riscontra , ogni giorno, candidati di grande rispetto vuol dire che il nostro progetto politico, alternativo all’amministrazione uscente, risulta particolarmente attrattivo. Formulo a nome dell’intera lista “Rinascita ed Orgoglio per San Salvatore” un sincero benvenuto a Loredana, certo che le sue qualità umane e professionali generanno un’azione politica incisiva. Nei prossimi giorni saranno ufficializzate nuove adesioni. Siamo al lavoro per sviluppare un ottimo programma politico incentrato sulle esigenze reali dei cittadini. Un programma - conclude Porto - che avrà la capacità di costruire una prospettiva vera per lo rinascita di San Salvatore Telesino.”