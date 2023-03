Montesarchio, dopo lavori di restyling riapre villa comunale Domenica la riapertura

Riaprirà domenica 26 marzo alle 11 la Villa Comunale di Montesarchio. Ad annunciarlo il primo cittadino Franco Damiano. Per l'occasione la giornata sarà dedicata a tutti i cittadini e in particolare ai bimbi visto che saranno presenti le mascotte di Topolino e dei Minions con zucchero filato, palloncini e caramelle.

E poi il teatrino delle marionette, lo spettacolo del fuoco e gonfiabili per trascorrere una giornata in allegria. “La nostra villa è da sempre un luogo centrale per la città: ritrovo per le famiglie e posto sicuro per i bimbi per trascorrere ore in totale spensieratezza. Finalmente dopo necessari e improcrastinabili lavori di restyling di tutto il centro storico la Villa torna ad essere fruibile per i cittadini, che potranno goderne appieno”.