Faicchio, Forza Italia insorge: "In località Arenella sporcizia ovunque" Civitillo: "Situazione che non dà lustro alla nostra comunità"

Mai come questa volta, le immagini valgono più delle parole. E verrebbe da proferirne davvero tante visto lo scempio perpetrato a Faicchio, presso località Arenella, dove lo scenario è davvero spettrale. Rifiuti, immondizia ovunque.



"Assodato che va ammonito e multato chi lascia la spazzatura incustodita, infrangendo la legge e la propria etica - ha dichiarato Antonella Civitillo, coordinatrice locale di Forza Italia - è anche vero che l'amministrazione dovrebbe intervenire per prevenire il problema. Ed invece il sindaco ormai latita da tanti anni. E’ assente anche al cospetto di una situazione che non dà lustro alla nostra comunità, restano incredibilmente immobili. Faicchio e i suoi cittadini meritano ben altro, si aspettano attenzione e rispetto per la propria terra, chiediamo al sindaco di intervenire al più presto per risolvere questa annosa questione. L’intero direttivo di Forza Italia che rappresento e’ stanco di riscontrare continue problematiche figlie di abbandono politico. A pagare sono cittadini e il territorio.”



La proposta 'aperta e condivisa' di Forza Italia, a Faicchio, va proprio in questa direzione: "Lavorero', insieme al mio gruppo,per costruire alle prossime elezioni una lista nuova, civica, aperta a tutti i movimenti politici ed associativi - ha concluso Civitillo - pur di garantire alla cittadinanza un progetto nuovo ed una squadra che assista il cittadino. L'onorevole Rubano da tempo ha avviato un progetto identitario, alimentando sensibilmente il numero di rappresentanti forzisti pronti a rendere Faicchio un comune migliore aprendoci al dialogo con tutte le forze civiche e partitiche che intendono servire seriamente la nostra comunità ".