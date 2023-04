Elezioni comunali Bucciano. Matera: "Proposta adeguata alle sfide del tempo" "Per noi lealtà, impegno e correttezza verso la cittadinanza"

“Ho accettato questa avventura, gratificato dalla stima dell’intera Amministrazione comunale, in primis per accompagnare il processo di pacificazione sociale che il paese aspetta da anni e che ormai è irreversibile, nonostante l’ostinata incoerenza ed ipocrisia di un manipolo di incalliti odiatori seriali”.

Così il candidato sindaco di "Per Bucciano", Pasquale Matera. “Il nostro gruppo esprime una proposta adeguata alle sfide del tempo, che sarà illustrata nel corso della campagna elettorale da una compagine che ha dato prova di capacità e lungimiranza sapientemente integrata e rinnovata.

Lealtà, impegno e correttezza verso la cittadinanza – ancora l’aspirante Primo Cittadino - dignità nel proporsi come gruppo dirigente, sono i capisaldi del nostro gruppo politico e saranno le fondamenta della futura azione amministrativa.

Disponibilità all’ascolto e abilità di risoluzione delle problematiche legate alla cosa pubblica e al bene comune, faranno da corollario all’attività del nuovo gruppo dirigente. Approfitto per fare un richiamo al senso di equilibrio e di responsabilità di ciascuno.

Equilibrio e responsabilità che spero caratterizzi anche l’imminente campagna elettorale, che sarà affrontata da me e dai componenti la lista “Per Bucciano” con la dovuta correttezza ma con l’altrettanto dovuta fermezza nel difendere la ritrovata serenità sociale.

Sono convinto che il paese saprà cogliere il senso di altruismo e di giustizia della nostra proposta e saprà incoraggiarci, con un consenso plebiscitario, a posare non un mattone ma le colonne portanti della “Bucciano del futuro”.

Sapremo prenderci “cura” delle persone, dell’ambiente e di tutto quello che è relativo alla Comunità, saremo attenti e ci preoccuperemo di ognuno, soprattutto dei più fragili. Abbiamo scelto consapevolmente il tema del “prenderci cura” – la chiusura del legale caudino - perché riteniamo inglobi il significato più profondo dell’essere Comunità, essere attenti al contesto territoriale, leggere la realtà e trovare le soluzioni ai bisogni”.

Oltre a quella dell’avvocato Matera, anche la lista guidata da Vincenzo Iuliano, per ben quindici anni in Amministrazione con l’uscente Primo Cittadino.

Una lista che è di supporto a quella targata Matera e che mira ad offrire, attraverso i propri rappresentanti in Consiglio comunale, un proprio fattivo contributo ai fini della attuazione di un programma amministrativo che dia continuità alla crescita di Bucciano.

E che possa proteggere, come viene esposto, l’ambiente nel suo clima di serenità.