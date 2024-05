Il segretario nazionale di Forza Italia, Tajani e Martusciello a Puglianello Sabato sera alle 21.30 in piazza per le prossime elezioni europee

Sabato 25 maggio, alle ore 21.30, Puglianello sarà il palcoscenico di un grande evento: "In Europa da protagonisti". La serata vedrà la partecipazione di Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, vice premier e ministro degli Esteri, e Fulvio Martusciello, capo della delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo. L'incontro, organizzato in vista delle prossime elezioni europee, si propone di delineare il ruolo di Forza Italia nel contesto europeo, evidenziando le strategie e le priorità che il partito intende perseguire in ambito comunitario. Tajani e Martusciello illustreranno le iniziative in corso e i progetti futuri, sottolineando l'importanza della presenza italiana nelle istituzioni europee. L'evento, organizzato dal coordinamento locale di Forza Italia, rappresenta un'opportunità unica per cittadini e sostenitori di confrontarsi direttamente con i vertici del partito e approfondire le tematiche europee più attuali.