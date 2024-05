Mastella abbraccia Renzi: "È il più democristiano in circolazione" L' ex premier in città per sostenere la candidatura di Sandra Mastella

San Marco gremito per l' arrivo di Matteo Renzi a sostegno della candidatura di Sandra Mastella con la lista Stati Uniti d' Europa.

A salutare l' ex premier il sindaco di Benevento che subito provoca Renzi dicendogli che "Benevento e più bella di Firenze e poi plaudendo al leader di Italia Viva classificandolo come "il più democristiano in circolazione", e parlando del sogno europeo che ritorna con gli Stati Uniti d' Europa contro chi invece chiede meno Europa".

E Sandra Mastella ringraziando l' ex premier per la presenza ha ricordato la sfida europea e la campagna elettorale che sta portando avanti "Visitando terre meravigliose e incontrando persone magnifiche. L' Europa però ha bisogno di un cambiamento, su tante cose, dall' agricoltura alla difesa alla giustizia"

E Renzi rivemdica la scelta degli Stati Uniti d' Europa: "C'è bisogno di politica, perché il mondo è in preda a un impazzimento generale, con Putin e Xi Jinping che chiedono meno Europa, lo stesso slogan della Lega. Non va bene. Come non va bene chi si candida per non andare in Europa o per mandarci Di Maio, poi la Von der Leyen alza gli standard ambientali alle aziende europee e ne guadagnano quelle indiane o cinesi, non una grande scelta. E abbiamo un governo con Lollobrigida che è diventato il nuovo Tonelli: dice che per la pace basta una cena. Non votate Stati Uniti d' Europa per voi, fatelo per noi, perché siamo gli unici che portano un progetto politico, altri sono solo influencer ".