Montesarchio, Damiano al passo d'addio: "Dieci anni intensi" "Fatto tanto, senza interessi personali: nuovi troveranno situazione più rosea di quella del 2013"

Con un'accorata lettera ai cittadini Franco Damiano, sindaco di Montesarchio, traccia il bilancio dei dieci anni di amministrazione, che si concluderanno con le elezioni del 14 e 15 maggio:





"Posso assicurarvi in questa grande esperienza di vita ,di essermi speso con tutto me stesso per la Comunità e di averla tenuta insieme senza differenze tra Cittadini e che ogni mia decisione, ogni scelta fatta nell'esercizio dell’ impegno di Sindaco, non ha mai guardato un mio interesse personale, politico o partitico ma solo esclusivamente gli interessi della nostra Montesarchio.

Abbiamo fatto tanto, anche e soprattutto lavori che non si vedono: più importanti di altri visibili. Penso ad esempio all’intero sistema fognario con le adduzioni al depuratore di Rotondi (opera che si realizzò durante la mia Vice Presidenza in Alto Calore). Sono stati sostituiti i sottoservizi nel centro storico vecchi di oltre cento anni che causavano perdite idriche enormi in un periodo in cui emerge l'evidenza di quanto preziosa sia l'acqua e che pregiudicavano la salubrità e la qualità utilizzata dai cittadini residenti.

Abbiamo risolto con opere di alta ingegneria idraulica l’annoso problema dell'approvvigionamento idrico nella zona alta e della via Vitulanese Alta riconnettendo le sorgenti del Fizzo con i serbatoi e le sorgenti del Revullo e del Palumbo-Acqua Santa.

Grazie al finanziamento relativo alle Universiadi abbiamo costruito il nuovo Campo Sportivo Comunale efficiente e moderno che è un fiore all’occhiello di Montesarchio con la presenza di centinaia di giovani che lo utilizzano. Sono in costruzione una serie di impianti sportivi e di aree giochi nel Centro e nelle frazioni perché il connubio bambini, giovani e sport è fondamentale.

La Città avrà con i fondi Ministeriali la costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport in area Comunale (dietro il Campo Sportivo) con lavori già appaltati e consegnati per 700mila euro.

Montesarchio ha una raccolta differenziata e un sistema rifiuti iper efficiente: lo dicono i numeri di Legambiente che ci vedono ormai da anni stabilmente al primo posto in relazione alle dimensioni comunali.

L’Approvazione del PUC !(Piano Urbanistico Comunale) rende una visione di sviluppo più armonico e attenta agli interessi dei più e non dei pochi , con vincoli preordinati all’esproprio per interessi pubblici ( Area ex Agip di via napoli ove sorgerà un stazione-terminal di grande impatto per le attività commerciali del centro.)

Montesarchio ha case popolari nuove e green in un momento in cui l'emergenza abitativa è fortissima: abbiamo consegnato immobili di bioedilizia ai cittadini meno abbienti con un progetto che rivendico di aver sollecitato tanti anni fa chiedendolo ai vertici dello IACP di Benevento. Adesso avremo anche fondi dalla Regione per la manutenzione dei vecchi immobili popolari di nostra proprietà.

Montesarchio ha un nuovo Parco Urbano in Via Eduardo De Filippo (ex Pontecane ) con un Asilo Nido per le famiglie moderno ed efficiente , modello anche per gli standard Ministeriali in un'area prima considerata marginale.

La nuova zona Industriale migliorata con 1,5 Milioni di Euro fondi del Patto Territoriale con ottimizzazione di spazi, opere e servizi per attrarre Aziende e con tante imprese che hanno deciso di collocarsi lì.

Montesarchio ha un impianto di videosorveglianza all'avanguardia per rendere il paese più sicuro.

In questo momento sono in fase di realizzazione già appaltati e finanziati a totale carico Regionale e Statale nuovi snodi stradali ,nuove rotatorie e nuovi manti di asfalto per la sicurezza e per il traffico: sono appalti per 3 milioni di euro.

Ci saranno, poiché già finanziate e appaltate, piste pedo ciclabili nella zona del fondovalle agricolo della variante per complessivi 6 Km.

Sono stati già appaltati e consegnati per inizio lavori il rifacimento del nuovo Macello di via Cirignano per circa 850 mila euro.

Sono stati già appaltati e consegnati per inizio lavori un comparto del Centro storico di Largo Pennino per 900 mila euro.

Sono stati già appaltati e consegnati per l’inizio lavori complessivi 4 Milioni di Euro per opere infrastrutturali e di servizi nel Centro Storico (Progetto Pilota Mita e Progetto Edilizia Pubblica ) finanziato dal Ministero e dalla Regione Campania per infrastrutture idriche ,nuova pavimentazione e illuminazione, ricostruzione nuove alloggi e nuovi percorsi ciclo pedonali con l’acquisto di bus elettrici per il collegamento tra Montesarchio con la stazione ferroviaria di San Martino V.C.

Sono stati già appaltati e consegnati per l’inizio lavori 3 Milioni di euro per la mitigazione del Dissesto Idrogeologico con pulizia del fiume Tesa e dei torrenti a monte e a valle del Paese e il dissesto lungo la Vitulanese.

Sono già in fase di appalto e finanziati con il PNRR per 5 milioni di euro il nuovo Polo per l’Infanzia di Varoni (3milioni) e il nuovo asilo Nido con ulteriori 30 posti in via De Filippo(2 Milioni). .La riapertura dell’Asilo e della Scuola di Tufara Valle chiusa da trent’anni. Questo per una visione attenta e sensibile al mondo della Scuola e dell ‘intero sistema scolastico primario e secondario e per assicurare alle future generazioni un sistema educativo moderno e in linea con gli standard più evoluti.

E poi la cultura e la bellezza della nostra Città: nella scorsa Legislatura in sinergia con il Ministero ottenni con decisione la riapertura della Torre, chiusa da trent'anni e il rientro al Nostro Museo del Sannio Caudino del Vaso di Assteas, un'opera considerata la più bella del mondo nel suo campo che fa da attrattore in politiche turistiche che hanno portato numeri sempre più importanti in termini di presenze.

Non ultimo, anzi, ritengo forse l’impegno più forte e significativo come Sindaco, il finanziamento e l’appalto con il PNRR Sanità per 7 Milioni di Euro per la costruzione della Nuova Cittadella Sanitaria con L’Ospedale di Comunità ,della Casa di Comunità e del nuovo Distretto Sanitario a Montesarchio . Un risultato storico grazie alla sinergia con la Direzione Generale dell’Asl ,con la Presidenza della Regione Campania e con il Governatore De Luca che non mi stancherò di ringraziare.

Finalmente avremo un Presidio Ospedaliero Centrale e moderno per le esigenze sanitarie emergenziali dei nostri cittadini e riferimento della intera Valle Caudina.





Non posso dimenticare il periodo Pandemico del Covid: un momento drammatico, ma rivendico la gestione e le politiche virtuose messe in campo in fase emergenziale con un sistema di gestione sanitaria efficiente insieme a tutti i Medici Mutualisti e Sanitari dell’ ASL che si resero disponibili e sempre vicina ai bisogni della gente soprattutto i deboli e gli anziani.

Sono solo alcuni dei risultati raggiunti in questi anni tutti senza andare minimamente a incidere sul bilancio Comunale sano ed efficiente grazie alla capacità di intercettare fondi: altri Comuni nelle stesse condizioni hanno dichiarato dissesto, noi abbiamo investito e portato decine di milioni di euro per migliorare il paese e una banca progetti di finanziamento con il PNRR di oltre 20 Milioni di Euro soprattutto per un Sistema Scolastico moderno ed efficiente.

Ringrazio di cuore i tanti Amici , i dipendenti Comunali tutti , le Associazioni, la Protezione Civile e la Pro Loco per il lavoro e l’impegno profuso per Montesarchio.

Avrei voluto trovare il Comune come io lo lascio agli Amministratori che verranno: nel 2013 la situazione era ben diversa ,molto meno rosea con annose questioni irrisolte e non ideale per mettersi alla guida di un progetto.

Vi ringrazio ancora e vi assicuro di aver fatto del mio meglio in virtù di ciò che unisce un sindaco ai suoi Concittadini: l'amore e l’affetto immenso, per Voi e per Montesarchio.

Torno ad essere un cittadino ma per voi tutti e per Montesarchio io ci sarò sempre".