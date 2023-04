Questione ambulanze, chiesto Consiglio comunale a Cerreto Sannita Gruppo Consiliare "Cerreto Riparte" per discutere del piano dell'Asl

"Abbiamo presentato formalmente richiesta di Consiglio Comunale sulla questione relativa al piano dell’ASL che vedrebbe la non presenza dei medici sulle ambulanze ed il riassetto complessivo del servizio 118 su scala provinciale". Questa la motivazione che ha spinto il gruppo consiliare di "Cerreto Riparte" a chiedere un consiglio comunale monotematico.

"Chiediamo al sindaco Parente ed ai suoi assessori e consiglieri, di sostenere questa battaglia in quanto la difesa della salute è una tematica importante e rilevante per le nostre famiglie e per i nostri concittadini.

É necessario - rimarcano - un intervento della massima assise cittadina che esprima contrarietà al piano del management dell’ASL che prevede la possibilità di avere, sul territorio, ambulanze senza medico a bordo. Sulla questione stanno intervenendo sindaci, parlamentari, consiglieri regionali, sindacati, addetti ai lavori".

Secondo il Noi, come comunità che è stata già danneggiata per la chiusura dell’ex ospedale, e che attende da anni la riqualificazione dello stesso, non possiamo sottrarci dall’alzare la voce e dare una dimostrazione di unità e di contrasto a qualsiasi piano restrittivo, che va ad intaccare il diritto alla salute di tutti e per tutti".