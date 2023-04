La Pro Loco di Paupisi ad Auletta per il premio "Bianco Tanagro" Nuovo riconoscimento per l'associazione

Alquanto nutrita la delegazione della Pro Loco di Paupisi, guidata dal presidente Dario Orsillo, che sarà domani (domenica 30 aprile) ad Auletta (SA),

per ritirare il premio “Bianco Tanagro” per "l’ottima organizzazione di eventi di grande richiamo e di valore culturale e per le capacità di promozione del

territorio in chiave turistica".

Questo riconoscimento sarà conferito in occasione dell’XI edizione del Festival del Carciofo Bianco in programma appunto ad Auletta in questo lungo weekend. "Un

ulteriore premio che arriva dopo aver ricevuto nel 2023 altri due riconoscimenti, un attestato di benemerenza dall’ Ente Parco Taburno Camposauro e il marchio di “Sagra di Qualità” presso il Senato della Repubblica a Roma poche settimane fa. Tutto ciò va ad evidenziare il lavoro costante dei componenti del direttivo della Pro Loco e di tutti i volontari che, con dedizione, hanno saputo portare prestigio al paese negli ultimi anni con iniziative di carattere sociale".