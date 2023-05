Legame territorio e valorizzazione prodotti tipici, premiata la Pro Loco Paupisi Il riconoscimento ad Auletta è stato ritirato dal presidente Dario Orsillo

“Per lo stretto legame con il territorio, la costante valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e dei piatti tipici della cucina tradizionale e contadina e la promozione degli operatori locali del settore enogastronomico e turistico con tante manifestazioni di rilievo fra le quali la Sagra del Cecatiello”. Questa è la motivazione del premio che la Pro Loco di Paupisi ha ricevuto in occasione dell'XI edizione del Festival del Carciofo Bianco che si è tenuto appunto ad Auletta lo scorso fine settimana.

Ulteriore premio arriva dopo aver ricevuto, in questo anno, altri due riconoscimenti: un attestato di benemerenza dall’ Ente Parco Taburno Camposauro consegnato nella sede della provincia di Benevento lo scorso 22 gennaio e il marchio di “Sagra di Qualità” nel Senato della Repubblica a Roma il 20 marzo.

Tornando alla cerimonia di Auletta è stata folta la delegazione dell’associazione turistica paupisana guidata dal presidente Dario Orsillo che al termine della premiazione ha dichiarato: “Desidero ringraziare il Presidente della Pro Loco Giuseppe Lupo e con esso l’intero Consiglio Direttivo della Pro Loco di Auletta per questo premio ricevuto in occasione dell'XI edizione del Festival del Carciofo Bianco di Auletta. Un attestato di riconoscenza – ha affermato Orsillo - per il lavoro svolto e per la valorizzazione del territorio. Mi sento di vivere e condividere questo premio con tante persone. Tutto questo è stato possibile grazie a coloro che ci danno una mano e credono, come me, in tutte le manifestazioni che la Pro Loco di Paupisi realizza per la promozione e la conoscenza del nostro piccolo paese. Un grazie a tutta la delegazione che insieme a me è stata ad Auletta e un grazie al Comitato Provinciale Unpli di Benevento per aver voluto che il premio "Bianco Tanagro" edizione 2023 venisse consegnato alla nostra associazione”. Ha concluso Dario Orsillo: “Avanti così, con la speranza di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi per il bene di tutta la comunità di Paupisi e dell'intero Sannio”.