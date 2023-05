XX Giornata dedicata alla Prevenzione Cerebrovascolare gratuita L'iniziativa promossa dall'associazione 'Gli amici del cuore'

“Obiettivo centrato”. Così il dottor Carlo Labagnara al termine della XX Giornata dedicata alla Prevenzione Cerebrovascolare gratuita, che si è svolta sabato 6 Maggio presso la sala Consiliare del Municipio di Guardia Sanframondi, dallo staff medico specialistico riunitosi per conto dell’Associazione Guardiese Gli Amici del Cuore odv.

“Con lo scopo di fare ed estendere la prevenzione in ambito cardio e cerebrovascolare – si legge in una nota - l’Associazione ha riunito ancora una volta una folta platea guardiese per ricevere visita medica specialistica dai medici Giovanni Pigna (Dottore di Ricerca in Malattie dei Lipidi), Antonio Renna (specialista Neurologo) assistito dalla professionalità di Pina Mancini, ed il dottor Aureliano Ciervo (Ricercatore Nutrizionista), ponendo punti fermi sui fattori di rischio già in essere per poi focalizzare sul controllo delle comorbidità. A tal proposito e per i possibili segni di danno vascolare asintomatici è stata adoperata l’ecocardiografia ecolordoppler come diagnostica strumentale non invasiva ed a titolo gratuito da parte del dottor Renna.

La consulenza specialistica del dottor Giovanni Pigna sulla diagnostica delle forme metaboliche e/o eredofamiliari degli alti livelli di colesterolo e trigliceridi, il parere esperto e comprovato dall’attività di ricerca del dottor Aureliano Ciervo, risultato fondamentale per l’elaborazione di un adeguato programma dietoalimentare, hanno cementato le informazioni ecografiche refertate da Renna per creare gli obiettivi terapeutici e clinici di ciascun paziente ai fini della necessaria prevenzione dal rischio di danno più complesso”.

Nel ringraziare il sindaco di Guardia Raffaele Di Lonardo, posso garantire che “non finiremo di parlare e di adoperarci per la prevenzione”, ha concluso soddisfatto Carlo Labagnara.